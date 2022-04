Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unbekannter randaliert vor Bistro

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Mann, als er am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr vor einem Bistro in der Weilemer Straße in Magstadt randalierte. Der Unbekannte soll mit einem hölzernen Tischbein von außen mehrere Fensterscheiben eingeschlagen haben. Eine Kellnerin sowie zwei Gäste konnten ihn hierbei beobachten. Anschließend flüchtete der ca. 180 cm große, schlanke Mann, der mit einer schwarzen Jacke und Jeans bekleidet war, in Richtung Mäuerlesstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

