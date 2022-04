POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter schlägt Heckscheibe eines VW Golf ein

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagabend bemerkte ein Anwohner der Sonnenbergstraße in Breitenstein, dass vermutlich innerhalb der vergangenen Tage bislang noch unbekannte Täter das im Keller in einem Tank gelagerte Heizöl abgepumpt haben. Es dürften sich um rund 3.000 Liter handeln. Der von außen erreichbare Füllstutzen war nicht gesichert, so dass die Täter mit ...

