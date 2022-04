Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unfall mit hohem Sachschaden und verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Rund 43.000 Euro Sachschaden sowie eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18:25 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Murr und Pleidelsheim ereignete. Ein 56-Jähriger war mit seiner 22 Jahre alten Beifahrerin in einem KIA mit Anhänger in Richtung Pleidelsheim unterwegs. Mutmaßlich aufgrund der Witterung und der Ladung des Anhängers geriet dieser ins Schwanken. Ein weiteres Aufschaukeln des Anhängers konnte der KIA-Fahrer durch Bremsen und Gegenlenken verhindern. Jedoch geriet er bei diesem Manöver in den Gegenverkehr und touchierte den Hyundai einer in Richtung Murr fahrenden 47-Jährigen. Fahrzeugteile, die sich durch die Kollision lösten, beschädigten die Frontscheibe des hinter der 47-Jährigen fahrenden Audi, in dem ein 24 Jahre alten Mann saß. Mutmaßlich aufgrund einer erneuten Gegenlenkbewegung des 56-Jährigen geriet der KIA mitsamt dem Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Da der PKW auf der Seite und der Anhänger auf der Ladefläche zum Liegen kamen, waren umfangreiche Bergungsmaßnahmen erforderlich, die bis etwa 00:15 Uhr andauerten. Die L 1125 musste für diesen Zeitraum gesperrt werden. Die 47 Jahre alte Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

