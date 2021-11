Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Es kracht beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Verletzte und zwei stark beschädigte Fahrzeuge - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Pariser Straße ereignet hat. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 17.30 Uhr zu dem Unglück, als ein 19-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Einsiedlerhof mit seinem VW Passat an der Ampel nach links in die Straße "Am Belzappel" abbog. Dabei kreuzte er die Fahrbahn eines entgegenkommenden VW Tiguan, der Vorrang gehabt hätte.

Der 52-jährige Tiguan-Fahrer konnte nicht mehr bremsen, so dass es zur Kollision mit dem VW Passat kam. Der Tiguan-Fahrer und ein Mitfahrer im Passat zogen sich dabei Verletzungen zu; sie wurden zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

