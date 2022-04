Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Breitenstein: Heizöl abgepumpt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend bemerkte ein Anwohner der Sonnenbergstraße in Breitenstein, dass vermutlich innerhalb der vergangenen Tage bislang noch unbekannte Täter das im Keller in einem Tank gelagerte Heizöl abgepumpt haben. Es dürften sich um rund 3.000 Liter handeln. Der von außen erreichbare Füllstutzen war nicht gesichert, so dass die Täter mit einer geeigneten Pumpe den Tank hätten leeren können. Ein entsprechendes Auffangbehältnis müssten sie zum Abtransport bereitgestellt haben. Das Abpumpen einer solchen Menge Öls dürfte knapp eine Stunde in Anspruch genommen haben. Das bzw. die Behältnisse hätten im Anschluss mit einem Fahrzeug in der Größe eines Sprinters befördert werden müssen. Der Wert des Heizöls wird auf etwa 2.600 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0 mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell