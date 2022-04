POL-LB: Ehningen: Feuerwehreinsatz in der IBM-Allee

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Freiburger Allee in Böblingen zwischen 16.00 Uhr und 21.10 Uhr einen geparkten Ford. Der Täter schlug die Scheiben der Beifahrerseite des PKW ein, so dass ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

