POL-LB: Böblingen: Scheiben eines Ford eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich ein dunkler Kleinwagen war am Sonntag kurz nach 01.00 Uhr in der Straße "Auf dem Graben" in Waldenbuch in einen Unfall verwickelt. Der noch unbekannte Lenker des PKW befuhr die Straße "Auf dem Graben" aus Richtung der Tübinger Straße kommend und prallte auf Höhe der Einmündung mit der Straße "Neuer Weg" gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Skoda. Anschließend setzte der ...

mehr