POL-LB: Kirchheim am Neckar: 34-Jähriger dringt mit Axt in Wohngebäude ein

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen schlug ein 34 Jahre alter Mann am Sonntagabend gegen 22:10 Uhr mit einer Axt die Glasscheiben der Eingangstür eines Wohnhauses in der Starengasse in Kirchheim am Neckar ein und gelangte so in das Gebäude. Die Hausbewohner, bei welchen es sich um Saisonarbeiter im Alter zwischen 20 und 28 Jahren handelt, wurden durch den Lärm aufmerksam und traten auf den Flur hinaus. Als sie den Mann mit der Axt in der Hand erblickten, flüchteten sie sich in ihre Zimmer, während der 34-Jährige begann, mit dem Werkzeug auf eine der Zimmertüren einzuschlagen. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Eindringling von den drei Bewohnern überwältigt werden. Da der Randalierer hierbei leicht verletzt wurde, wurde er zunächst vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, von wo er nach einer Untersuchung wieder entlassen werden konnte. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten uneinsichtig und hatte starke Stimmungsschwankungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von knapp über zwei Promille. Um weitere Störungen zu vermeiden, musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verbringen. Darüber hinaus wird wegen Bedrohung gegen ihn ermittelt.

