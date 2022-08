Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wasserbombenwerfer auf B41-Brücke

B41 Bad Kreuznach, Planig (ots)

Am 28.08.2022 gegen 19:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmende, dass auf der B41-Brücke bei Planig (nähe Appelbach) Personen Gegenstände auf die Fahrbahn werfen würden. Demnach handelte es sich um drei Jungen, die Wasserbomben und weitere Gegenstände von der Brücke warfen. Die Personen standen auf der Brücke und warfen die Gegenstände mit Blick in Richtung A61 auf vorbeifahrende Fahrzeuge, die ebenfalls in Richtung A61 fuhren. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mindestens zwei Verkehrsteilnehmende konkret gefährdet, sodass diese ausweichen mussten. Weiterhin wurde ein Verkehrsteilnehmer von einem unbekannten Gegenstand getroffen, sodass dessen Windschutzscheibe auf der Fahrerseite mehrfach gesprungen war. Der 74-jährige PKW-Fahrer und dessen 66-jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es wurde beobachtet wie die Jungen mit Fahrrädern in Richtung KH-Planig flohen. Einer habe ein gelbes T-Shirt getragen und alle südländisch ausgesehen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeug*innen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Dies trifft ebenso auf Personen zu, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell