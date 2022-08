Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Frei-Laubersheim (ots)

Am Samstag, 27.08.2022, gegen 20.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer die B420 aus Richtung Fürfeld in Richtung Wöllstein. In Höhe der Ortslage Frei-Laubersheim überquerte plötzlich eine 60-jährige Frau die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer leitete eine Notbremsung ein, versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit dem Außenspiegel gegen die Frau. Die Frau stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich schwer. Die genauen Verletzungen stehen noch nicht fest; die Frau war während der Unfallaufnahme aber ansprechbar. Der 24-jährige PKW-Fahrer gab gegenüber der Streife an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

