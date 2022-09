Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: versuchter Raub auf Parkplatz in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Planiger Straße (ots)

Am 02.09.2022 gegen 00:10 Uhr wurde ein 23 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg in Bad Kreuznach Opfer eines versuchten Raubdelikts. Zwei bisher unbekannte Personen traten wortlos an den gerade in der Planiger Straße aus seinem PKW steigenden Geschädigten heran. Daraufhin schlug eine Person ihm gegen die Stirn, während die andere in seine Hosentaschen griff. Der junge Mann konnte die beiden Tatverdächtigen von sich wegstoßen und so in die Flucht schlagen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden in Richtung Gensinger Straße geflohenen Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide mutmaßlichen Täter werden als männlich, ca. 1,80 Meter groß, ca. 20-26 Jahre alt und mit dunklem Teint beschrieben.

Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der unten genannten Telefonnummer entgegen.

