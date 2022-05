Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrug bei Whatsapp - vierstelliger Betrag überwiesen

Hamm-Pelkum (ots)

Mit einem Betrug über den Messenger-Dienst Whatsapp haben Unbekannte am Montag, 23. Mai, eine vierstellige Summe von einer 53 Jahre alten Frau aus Hamm erbeutet.

Gegen 20 Uhr meldete sich eine unbekannte Rufnummer bei der Frau aus Hamm. Ihre vermeintliche Tochter gab im Chat an, dass ihr altes Handy kaputt ist und sie eine neue Nummer besitzt. Im weiteren Verlauf fragte sie ihre Mutter dann nach zwei Überweisungen. Dieser Bitte kam die 61-Jährige nach. Fast 4.500 Euro überwies die Hammerin in zwei Transaktionen an verschiedene Konten. Erst als die Betrüger am nächsten Tag erneut nach Geld fragten, flog der Betrug auf.

Die Polizei rät eindringlich:

Wenn sich bei Ihnen unbekannte Telefonnummern melden, sprechen Sie mit Angehörigen oder Bekannten und tätigen Sie keine Überweisungen! Rufen Sie Ihnen bekannte Telefonnummern zurück und versichern Sie sich über die Echtheit. Im Notfall: 110!(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell