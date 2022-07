Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nach Fluchten in Dillenburg und Sinn Zeugen gesucht + In Werkzeuggeschäft eingebrochen + Fußgänger prallt mehrfach gegen Auto + Duo schleppt dreier BMW von Unfallstelle ab + gelbe Farbe gesprüht

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Unfall auf dem Aquarena-Parkplatz / Polizei sucht Zeugen -

Drei demolierte Fahrzeuge und ein beschädigter Pflanzenkübel, dass ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom 21.07.2022 (Donnerstag). Die Polizei sucht insbesondere Zeugen der Kollision auf dem Aquarena-Parkplatz und fahndet nach einem beigefarbenen Mini. Der 23-jährige Fahrer eines schwarzen Audi A4 war gegen 16.15 Uhr vom Stadion in Richtung Aquarena-Bad unterwegs. Der Fahrbahn folgend muss man zunächst eine leichte Linkskurve und in Höhe des Wohnmobilstellplatzes eine Rechtskurve durchfahren. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der Audifahrer dort mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Er gab an, dass er in der Linkskurve von einem entgegenkommenden beigefarbenen Mini geschnitten wurde und ausweichen musste. Hierbei prallte er gegen einen auf einer Parkfläche abgestellten Ford Fiesta, der durch wiederum gegen einen davor geparkten weiteren Ford Fiesta prallte. Anschließend fuhr der Audi quer über die Fahrbahn und krachte in Höhe des Wohnmobilstellplatzes gegen einen Beton-Pflanzenkübel. Dieser wurde durch den Aufprall rund einen Meter verschoben. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 6.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Zusammenstoß auf dem Aquarena-Parkplatz beobachtet? - Wer kann Angaben zu dem beigefarbenen Mini oder dessen Fahrer machen? - Wem ist der schwarze Audi A4 vor dem Unfall gegen 16.15 Uhr in der Stadionstraße oder Siegener Straße aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Fußgänger prallt offensichtlich absichtlich gegen Autos / Polizei sucht Zeugen und weitere Beteiligte -

Zwei äußerst kuriose Unfälle beschäftigen derzeit den Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei. Am 18.07.2022 (Montag) lief ein Fußgänger offensichtlich absichtlich auf der Bismarckstraße gegen zwei Fahrzeuge und rannte anschließend davon.

Gegen 12.10 Uhr war der 57-jährige Fahrer eines schwarzen Caddys von der Stadthalle Richtung Kino unterwegs. Auf der gegenüberliegenden Seite lief ein Fußgänger auf dem Gehweg, betrat in Höhe des Denkmals plötzlich die Fahrbahn, prallte gegen die Fahrerseite des VW und stürzte zu Boden. Im Außenspiegel beobachteten der Eschenburger, dass der Mann aufstand und in Richtung Kino davonlief.

Wenig später, gegen 12.30 Uhr erwischte es den 55-jährigen Fahrer eines grauen Ford Transit. Der Haigerer fuhr vom Kino in Richtung Stadthalle. Auch hier lief ein Mann auf dem Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite, betrat plötzlich die Fahrbahn und prallte gegen die Fahrerseite des Transits. Der Unbekannte stürzte, rappelte sich wieder auf und lief in Richtung Döngesstraße davon. Ob er durch die Zusammenstöße Verletzungen davontrug, kann nicht gesagt werden. Ein schlüssiges Motiv für dieses Verhalten ist für die Polizei derzeit ebenfalls nicht erkennbar. An den Fahrzeugen blieben Blechschäden zurück.

Der Unbekannte war nach Angaben beider Zeugen ein afrikanischer Phänotyp, etwa 185 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er war von schlanker Statur, hatte einen Bart, eine hohe Stirn und auffällig abstehende Ohren. Zur Tatzeit trug er ein helles langärmliges Oberteil, eine hell-beige lange Hose und helle Schuhe.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann weitere Versuche unternahm, als Fußgänger mit Fahrzeugen zusammenzuprallen. Möglicherweise konnten die Fahrzeugführer dies verhindern oder es blieben keine Blechschäden zurück, so dass sich die Betroffenen noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Betroffene und fragt:

- Wer hat die beiden Unfälle am 18.07.2022 in der Bismarckstraße beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? - Betroffene - die bisher keinen Schaden hatten oder ausweichen konnten - werden gebeten sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Wissenbach: Einbruch zielt auf Motorsägen -

Ein Fachgeschäft für Werkzeuge im Ahornweg rückte in der zurückliegenden Nacht in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Donnerstagabend (28.07.2022), gegen 18.00 Uhr und Freitagmorgen (29.07.2022), gegen 06.00 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und griffen sich eine nicht bekannte Menge an Kettensägen vom Hersteller "Stihl". Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 8.000 Euro. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die die Täter im Ahornweg beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn: Frisörschild rasiert und geflohen -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Anfang der Woche in der Herborner Straße an einem Werbeschild eines Frisör-Salons zurückließ. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen Montagmorgen (25.07.2022), gegen 08.00 Uhr und Mittwochmorgen (27.07.2022), gegen 10.30 Uhr mit seinem Lkw gegen das in etwa 3,70 Meter Höhe angebrachte Schild prallte. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Driedorf-Münchhausen: Schild umgefahren und abgehauen / schwarzer dreier BMW mit Frontschaden gesucht -

Eine Unfallflucht an der Kreuzung nach Driedorf, Seilhofen und Mademühlen beschäftigt derzeit den Fluchtermittler der Herborner Polizei. Ein Zeuge beobachtete die Flucht, aufgrund seiner Beobachtungen hofft der Ermittler Hinweise auf die Beteiligten zu bekommen.

Am Dienstagmorgen (26.07.2022), zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr beobachtete der Zeuge an der Kreuzung eine Abschleppaktion. Mit einem Anhänger an einem dunkelblauen Van bargen ein Mann und eine Frau einen offensichtlich an der Front unfallbeschädigten schwarzen dreier BMW. Beide waren zwischen 20 und 30 Jahre alt - die Frau wirkte auf den Zeugen aufgelöst bzw. aufgeregt, sie hatte kurze dunkelblonde Haare.

Derzeit geht der Ermittler davon aus, dass der schwarze BMW gegen ein Verkehrsschild an der Kreuzung gekracht war und von dem Duo - ohne die Polizei von dem Schaden zu informieren - von der Unfallstelle abgeschleppt wurde. Die Schäden am Schild belaufen sich auf rund 600 Euro.

An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des schwarzen dreier BMW zurück. Ermittlungen ergaben, dass diese zwischen 2004 und 2006 gefertigt wurden.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und fragt:

- Wer hat den Unfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung bei Münchhausen beobachtet? - Wer kann Angaben zu den beiden Personen machen? - Wo ist ein schwarzer dreier BMW mit frischem Frontschaden aufgefallen? - Wer kann Angaben zur Herkunft des dunkelblauen Vans mit Anhänger machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Mit gelber Farbe gesprüht -

In der Nacht von Dienstag (26.07.2022) auf Mittwoch (27.07.2022) trieben Schmierfinken in der Sudetenstraße ihr Unwesen. Zwischen 19.15 Uhr und 07.00 Uhr sprühten sie gelbe Farbe auf einen dort geparkten schwarzen Renault Megane sowie einen schwarzen Kia "Soul" und brachten zudem die Farbe auf eine Mauer auf. Die Höhe der Sachschäden können derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell