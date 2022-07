Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten in Herborn + Anhänger in Wissenbach außer Kontrolle + Dieb lenkt Kassiererin ab + flüchtige Radfahrerin gesucht + Autos in Weidenhausen und Bonbaden zerkratzt +

Herborn: BMW vor Fitnessstudio beschädigt -

Der Verkehrsunfallfluchtermittler der Herborner Polizei bittet um Mithilfe. Am Montagmorgen (25.07.2022), zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr parkte vor dem Fitnessstudio in der Bürgermeisterwiese ein grauer zweier BMW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein flüchtiger Unfallfahrer gegen den BMW und beschädigte beide Türen der Fahrerseite. Die Schäden belaufen sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Parkplatzrempler auf dem Schießplatz -

Am Mittwochmorgen (27.07.2022) ließ ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Schießplatz einen beschädigten Golf zurück. Die Reparatur am vorderen Kotflügel der Fahrerseite wird etwa 1.000 Euro kosten. Zeugen, die den Parkplatzrempler zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Schießplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Wissenbach: Anhänger außer Kontrolle -

Nach einem Unfall auf der Bezirksstraße in Wissenbach musste diese gestern Abend (26.07.2022) für rund 60 Minuten voll gesperrt werden. Gegen 20.25 Uhr geriet der Tandemanhänger an einer E-Klasse aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Audi. Der 40-jährige Audifahrer aus Dietzhölztal trug leichte Verletzungen davon und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Der 35-jährige Eschenburger im Mercedes sowie ein 20-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Der Q3 war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten musste die Ortsdurchfahrt von Wissenbach bis 20 nach acht voll gesperrt werden. Die Höhe der Blechschäden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Ehringshausen: Trickdieb lenkt Kassiererin ab -

Im Rewe-Markt in der Kölschhäuser Straße erbeutete ein Trickdieb 450 Euro aus der Kasse. Der Unbekannte wollte am Dienstagabend (26.07.2022), gegen 20.20 Uhr eine Orangenlimonade bezahlen. Als die Kassenlade offenstand, lenkte der Mann die Mitarbeiterin ab und wollte Geld wechseln. Zudem fuchtelte er mit seinen Händen über der Kasse herum. Letztlich fehlten aus der Kasse mehrere hundert Euro, was erst auffiel, nachdem der Unbekannte den Markt verlassen hatte. Der Trickdieb war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß und von normaler Statur. Nach Einschätzung der Kassiererin entsprach sein Erscheinungsbild einem indischen oder pakistanischen Phänotyp - er sprach Englisch und kaum Deutsch. Er hatte schwarze, zurückgegelte gelockte Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Jacke. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Wem ist der Trickdieb gestern Abend in der Kölschhäuser Straße oder am Markt noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Nach Unfall fahndet Polizei nach flüchtiger Radfahrerin -

Am Montagmorgen (25.07.2022) stieß auf dem Karl-Kellner-Ring eine Radfahrerin mit einem schwarzen Mercedes zusammen. Die Radlerin rappelte sich auf und verließ die Unfallstelle. Die Wetzlarer Polizei sucht nun nach der Unbekannten und schließt nicht aus, dass sie durch den Unfall Verletzungen davontrug. Gegen 07.10 Uhr war die 26-jährige Fahrerin des schwarzen CLA auf dem linken der beiden Fahrstreifen des Karl-Kellner-Rings von der Innenstadt in Richtung Stadion unterwegs. Etwas versetzt vor ihr, auf dem rechten Fahrstreifen, fuhr ein Transporter. Kurz nach der Ampelkreuzung zur Neustadt bremste der Transporter plötzlich ab und kurz darauf rollte die Radlerin, die offensichtlich die Fahrbahnen in Richtung Langgasse überqueren wollte, auf den Fahrstreifen der Wetzlarerin. Diese schaffte es nicht mehr mit ihrem Benz zu bremsen oder auszuweichen und prallte mit dem Rad zusammen. Die Radlerin stand lediglich mit einem Fuß auf einem Pedal ihres Fahrrades und schob dieses, wie bei einem Tret-Roller, mit dem anderen Fuß an. Die Unbekannte stürzte über die Motorhaube zu Boden, rappelte sich auf und machte sich mit ihrem Rad in Richtung Langgasse auf und davon. Sie fuhr ein Damenrad mit einem Korb auf dem Gepäckträger. Die Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, hatte blonde, zu einem Zopf zusammengebundene Haare und stammt aus Mitteleuropa. Sie trug einen Fahrradhelm, eine weiße Jeans oder Leggins. Die Ermittler bitten um Mithilfe und fragen: Wer kann Angaben zur Identität der Frau machen? Wo ist nach Montagmorgen in diesem Zusammenhang eine Frau mit entsprechenden Verletzungen aufgefallen? Wem ist die Frau mit dem Damenrad nach 07.10 Uhr im Bereich der Langgasse, des Haarplatzes oder der alten Lahnbrücke aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Weidenhausen: Kratzer im Lack -

Unbekannte zerkratzten in der Straße "Am Tripp" einen grauen Opel. Der Astra parkte zwischen Montagnachmittag (25.07.2022), gegen 15.20 Uhr und Dienstagmittag (26.07.2022), gegen 12.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Den Lackschaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Bonbaden: Lack zerkratzt -

Am Dienstagmorgen (26.07.2022), zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines grauen Hyundai Ix20. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack des in der Jägerstraße geparkten Wagens. Eine neue Lackierung wird die Besitzerin mindestens 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

