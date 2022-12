Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal - Waldniel: Unfall nach Vorfahrtsverstoß - zwei verletzte Personen

Schwalmtal - Waldniel (ots)

Am Dienstag um 11:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Ungerather Straße und Leloh in Schwalmtal zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Schwalmtalerin fuhr auf der Ungerather Straße. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah sie einen von rechts kommenden 38-Jährigen Neusser und nahm ihm die Vorfahrt. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Schwalmtalerin wurde schwer verletzt, der Neusser erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. /cb (1204)

