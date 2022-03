Stadtlohn (ots) - Aus einer an einem Einkaufswagen hängenden Handtasche haben Unbekannte in Stadtlohn eine Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hatte kurz vor der Tat einen Einkauf in einem Bäckershop getätigt. Als sie an der Kasse eines Supermarktes im gleichen Gebäude ihre Waren bezahlen wollte, bemerkte die Kundin den Diebstahl. Zu dem Geschehen kam es an der Straße Pfeifenofen am Donnerstag zwischen 10.00 und ...

