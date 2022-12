Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lkw-Fahrer fährt Radfahrer an - leicht verletzt

Kempen (ots)

Um 17:15 Uhr wurde am Dienstag ein 46-jähriger Radfahrer aus Mülheim an der Ruhr von einem 21-jährigen Lkw-Fahrer angefahren. Der 21-Jährige übersah den bevorrechtigten Radfahrer auf dem Industriering Ost, sodass es auf dem Radweg zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch ein Rettungsteam in ein Krankenhaus gebracht. /cb (1206)

