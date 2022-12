Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen - St. Hubert: Täter gelangen über Kellerfenster in Einfamilienhaus - Schmuck mitgenommen

Kempen - St. Hubert (ots)

Am Dienstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Velbuschpfad in St.-Hubert ein. Die Täter hebelten sowohl an einer Terrassentür als auch einem Kellerfenster. Beide befinden sich in Richtung des Gartens. Über das Kellerfenster gelangten sie in das Wohnobjekt. Der oder die Täter entwendeten ein Schmuckkästchen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fragt: Haben Sie etwas Verdächtiges im Tatortbereich bemerkt? Kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1208)

