POL-SN: Fahrzeugbrände in Schwerin

Schwerin (ots) - Über Nacht öffneten unbekannte Täter in Schwerin einen Transporter gewaltsam und entwendeten Werkzeuge. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag zu Montag in der Potsdamer Straße. Die Täter verursachten durch den Diebstahl und der Beschädigung am Fahrzeug einen Schaden von ca. 700EUR. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte vor Ort Spuren. Die Polizei rät an dieser Stelle keine vermeintlichen Wertsachen in Fahrzeugen zu ...

