Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach - Rollerfahrer flüchtet in berauschtem Zustand

Freiburg (ots)

Freiburg-Haslach - Am 29.12.2021 gegen 22:40 Uhr sollte ein Rollerfahrer und sein Sozius in der Haslacher Straße einer Kontrolle unterzogen werden, da beide keinen Schutzhelm trugen. Als der Fahrer die Polizei erblickte, beschleunigte er und versuchte zu flüchten. Er konnte in einem Hinterhof jedoch kurze Zeit später gestellt werden.

Da sein Roller keinen Versicherungsschutz aufwies, er keinen Führerschein besitzt und zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen stand, erwarten den 20-Jährigen jetzt mehrere Strafverfahren.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell