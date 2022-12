Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Willich-Neersen (ots)

Um 8.15 Uhr am Donnerstagmorgen hat eine Autofahrerin an der Kreuzung Viersener Straße/Bökel/Venloer Straße einen Radfahrer angefahren, der durch den Auprall leicht verletzt wurde.

Die 53-Jährige aus Willich war mit ihrem Auto auf der Viersener Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Straße Bökel einbiegen. Sie bremste, ging dann davon aus, dass niemand anderes auf der Kreuzung sei und fuhr wieder an. Dabei traf sie den 35-Jährigen aus Dülken, der mit seinem Fahrrad auf dem in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg unterwegs in Richtung Neersen war. Der Mann kam durch den Aufprall zu Fall und musste leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /hei (1214)

