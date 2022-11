Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Verkehrsunfall - Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab

Nettetal-Leuth (ots)

Verkehrsermittler gehen von Unfallflucht aus und suchen Zeugen

Am frühen Morgen des 16.11.2022 kam es gegen 04.50 Uhr in Leuth zu einem Unfall, bei dem ein 52-jähriger Rollerfahrer aus Kempen schwer verletzt wurde - wir berichteten in unserer Meldung Nr. 1106. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei, dass möglicherweise ein silberfarbener Kleintransporter den Unfall verursacht hat und danach flüchtete. Die Ermittler suchen Zeugen, die zur Unfallzeit im Bereich Leuth unterwegs waren und weitere Hinweise geben können. Insbesondere suchen die Ermittler den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Pkw, der möglicherweise in Richtung Herongen unterwegs war. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Viersen über die Nummer 021627377-0. /wg (1124)

