POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Halver (ots) - Am Wochenende wurde versucht, in einen Laden an der Frankfurter Straße einzubrechen. Am Montagmorgen entdeckte der Besitzer die Schäden an der Eingangstür. In der Nacht, kurz vor 1 Uhr, hatte die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie eine unbekannte Person durch das Schaufenster schaut. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) ...

