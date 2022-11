Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Geschäft

Halver (ots)

Am Wochenende wurde versucht, in einen Laden an der Frankfurter Straße einzubrechen. Am Montagmorgen entdeckte der Besitzer die Schäden an der Eingangstür. In der Nacht, kurz vor 1 Uhr, hatte die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie eine unbekannte Person durch das Schaufenster schaut. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

