POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstahl

Kierspe (ots) - Vom Gelände eines Baumarktes an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße wurden im Verlauf des Wochenendes vier Gasflaschen aus einer Gitterbox entwendet, in der die Flaschen lagerten. Dabei wurden auch eine Kette und Schloss beschädigt, welche die Flaschen sicherten. Ein Berechtigter stellte das Fehlen der Flaschen am Montagmorgen fest. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr