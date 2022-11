Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW beschädigt/Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs/Einbrecher gefilmt/Jugendliche mit Cannabis erwischt

Lüdenscheid (ots)

Ein über das Wochenende an der Altenaer Straße parkender Sattelzug wurde durch Unbekannte beschädigt. Die Täterzerschnitten die Plane des Aufliegers und beschädigten die Seitenscheibe der Zugmaschine. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Am Montagnachmittag waren offenbar Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs. Zwischen 10:45 und 16:30 Uhr kam es zu insgesamt vier Taschendiebstählen. Das Vorgehen dabei war weitgehend gleich: Die Geschädigten trugen ihre Geldbörsen in Hand- oder Umhängetaschen. Wenig später stellten sie dann das Fehlen ihrer Portemonnaies fest. Bislang liegen noch keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Aufgrund der durch die Adventszeit bald beginnenden "Shopping-Saison" bittet die Polizei nochmals um erhöhte Achtsamkeit beim Einkaufsbummel. Machen Sie es den Taschendieben schwer und tragen sie ihre Wertgegenstände in Innentaschen von Jacken oder Mänteln und nicht etwa in ihren mitgeführten Taschen. (schl)

Ein unbekannter Täter brach am frühen Montagmorgen, gegen 04:30 Uhr, in ein Café an der Altenaer Straße ein. Durch Gewalteinwirkung gelang es ihm offenbar ein Fenster aufzudrücken. Anschließend entwendete er aus dem Kassenbereich eine Geldkassette samt Inhalt. Bei der Tat wurde der unbekannte Täter gefilmt. Er war männlich, trug eine Mütze, eine FFP2-Maske, eine helle Jacke sowie eine dunkle Arbeitshose. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich Altenaer Straße/Gasstraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Die Polizei hat am Montagnachmittag im Parkhaus am Kulturhaus mehrere Jugendliche mit Cannabis erwischt. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten die vier jungen Männer (15, 16, 16 und 20) in verschiedene Richtungen. Sie konnten jedoch gestoppt werden. Einer der 16-Jährigen hatte Cannabis und Grinder dabei. An der Stelle, wo sie vorher gestanden hatten, lag ein weiterer Behälter mit Cannabis. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. (cris)

