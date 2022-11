POL-MK: Diebe bei der Tat beobachtet

Hemer (ots) - In der Nacht zum Samstag mussten Feuerwehr und Polizei mehrmals zu Bränden ausrücken: Gegen 23.45 Uhr brannte unter einem Carport auf dem ehemaligen Schützenplatz am Lönsweg eine Mülltonne. Um 1.27 Uhr stand eine Mülltonne auf dem Schulhof der Europaschule in Flammen. Am Samstagabend wurden am Hollacker Müllcontainer und Zaun durch Feuer ...

mehr