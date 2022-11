Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Mülltonne/ E-Bikes gestohlen/ Pkw zugeparkt und Fahrer beschimpft und bedroht

Hemer (ots)

In der Nacht zum Samstag mussten Feuerwehr und Polizei mehrmals zu Bränden ausrücken: Gegen 23.45 Uhr brannte unter einem Carport auf dem ehemaligen Schützenplatz am Lönsweg eine Mülltonne. Um 1.27 Uhr stand eine Mülltonne auf dem Schulhof der Europaschule in Flammen. Am Samstagabend wurden am Hollacker Müllcontainer und Zaun durch Feuer beschädigt.

Zwischen Samstag vor einer Woche und Freitagmittag wurden aus einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses an der Urbecker Straße zwei E-Bikes gestohlen. Es handelt sich um ein grünes Cube Reaction Hybrid Pro 500 und ein schwarzes Radon ZR Team Hybrid 8.0 CX.

Als ein Pkw-Fahrer am Samstag am Kirschblütenweg gegen 18 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er frische Lackkratzer an Fahrerseite und Heck fest. Neben seinem Wagen parkte ein Transporter so dicht, dass er nicht einsteigen konnte. Auf einem Balkon stand ein Paar und beobachtete ihn. Wie sich herausstellte, gehörte der Wagen dem Mann auf dem Balkon. Es entwickelte sich ein Streit, bei dem der Pkw-Fahrer als "Stück Scheiße" bezeichnet und verbal bedroht wurde. Der Beschimpfte gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und zückte sein Handy, um die Beleidigungen aufzuzeichnen. Das beeindruckte den Mann überhaupt nicht. Er kam herunter und schlug dem Polizeibeamten das Handy aus der Hand. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Schläger räumte ein, seine Freundin angewiesen zu haben, den anderen Wagen zuzuparken. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell