Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven / -Doveren (ots)

An der Dinstühlerstraße kam sowohl am Samstag (9. April), zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr, als auch am Sonntag (10. April) zu einem Diebstahl von Gegenständen aus einem parkenden Pkw. In beiden Fällen schlugen unbekannte Täter das Fenster eines Fahrzeugs ein und entwendeten aus diesem eine Handtasche. Auch in Doveren entwendeten am Sonntag (10. April) unbekannte Täter einen Werkzeugkoffer sowie ein Netzwerkswitch aus einem Pkw, der vor einer Wohnanschrift an der Straße Mölleberg stand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell