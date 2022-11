Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei mit zwei Leichtverletzten

Meinerzhagen (ots)

Nach einer Schlägerei in einer Gaststätte an der Derschlager Straße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Polizei wurde gegen 22.15 Uhr gemeldet, dass sich in der Gaststätte sieben oder acht junge Erwachsene mit dem Wirt und weiteren Gästen prügeln sollten. Als die Polizei eintraf, flüchteten zwei Tatverdächtige. Einer der Männer entkam, der zweite - ein 16-Jähriger - konnte eingeholt werden. Offenbar hatte eine Gruppe begonnen, eine andere Gruppe zu filmen, weil sie in der Volksbank Müll hinterlassen hatte. Der Streit verlagerte sich in die Gaststätte. Ein Beteiligter wurde auf dem anschließenden Heimweg von einer Gruppe verprügelt. Fahndungsmaßnahmen nach mehreren geflüchteten Tatverdächtigen verliefen negativ. Die Polizei protokollierte zwei leicht Verletzte, eine zerstörte Brille und einen leicht verletzten Polizeibeamten. Mehrere Beteiligte waren alkoholisiert. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell