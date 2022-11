POL-MK: Eier auf Pkw/ Leere Container aufgebrochen

Menden (ots) - Am Samstagabend wurde ein 82- Jähriger Mendener in einem Supermarkt an der Lendringser Hauptstraße bestohlen. Der Mann befand sich bei dem dortigen Bäcker und trank gegen 18.10 Uhr einen Kaffee, welchen er zuvor bezahlt hatte. Einige Minuten später wollte der 82-Jährige den Markt verlassen und bemerkte dabei, dass seine Geldbörse, die er in seiner rechten Gesäßtasche trug, verschwunden war. Die ...

mehr