LPI-J: Zeugen gesucht

Am Montag, dem 12. September 2022, ereignete sich im Steinweg in Jena eine Körperverletzung sowie eine Sachbeschädigung. Eine 45-jährige Frau befuhr mit ihrem E-Bike gegen 13 Uhr den Gehweg in Richtung Camsdorfer Brücke. Ihr kam zum besagten Zeitpunkt eine unbekannte männliche Person mit einem angeleinten Hund entgegen. Der Unbekannte stieß die Frau unvermittelt gegen den Oberarm, sodass sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Zwar konnte die Frau einen Sturz vermeiden, das E-Bike jedoch fiel zu Boden und wurde dabei beschädigt. Die Frau verspürte überdies Schmerzen im Oberarm.

Zur Tatzeit befanden sich mehrere Personen im Nahbereich, sodass diese den Vorfall vermutlich mitbekommen haben.

Die Polizei Jena sucht daher Zeugen der Tat. Wer Hinweise auf den Täter oder zur Tathandlung geben kann, meldet sich bitte unter 03641 - 810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de.

