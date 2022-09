Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingeschlagen und Handtasche entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Fahrzeuginsassen am Dienstagmittag in Eisenberg. Ein 65-Jähriger parkte seinen VW gegen 11:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße. Als er knapp 40 Minuten später wieder zurückkehrte, hatten der oder die Täter bereits die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die im Innenraum befindliche Handtasche entwendet. Eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls wurde gefertigt.

