POL-MK: Eishockeyfan legt sich mit Polizei an/ Kellereinbruch/ Scheibe eingeschlagen/ Wechseltrick/ E-Bike gestohlen/ Automat aufgebrochen/ Betrüger/ Fassadenkletterer

Iserlohn (ots)

Am Rand des Eishockey-Spiels am Sonntag hat sich ein Gäste-Fan mit der Polizei angelegt. Der 25-jährige Mann aus Villingen-Schwenningen schubste einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, weil der einen anderen Gast aus der Halle führen wollte. Als ein Polizeibeamter eingriff, beschimpfte ihn der 25-Jährige als "Arschloch" und versuchte mehrmals, ihn mit der Faust zu schlagen. Darauf verschwand er wieder in der Masse. Am Spielende zogen ihn die Polizeibeamten aus der Masse heraus, stellten seine Personalien fest, erteilten einen Platzverweis und schrieben eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag wurde am Finkenweg in einen Keller eingebrochen. Nach der ersten Feststellung wurde jedoch nichts gestohlen.

Am Sonntag zwischen 6 und 14 Uhr wurde an der Straße Seilerblick die rechte Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen einen 87-Jährigen mit einem Wechseltrick bestohlen. Der Senior ging gegen 11.30 Uhr über die Viktoriastraße. Dort kam ein Mann auf ihn zu und bat ihn, Kleingeld zu wechseln. Während der Senior nach dem Kleingeld suchte, verwickelte ihn der Unbekannte in ein Gespräch. In dessen Verlauf hielt das Opfer dem Unbekannten seine Geldbörse hin. Als der Senior kurz darauf in einem Geschäft seinen Einkauf bezahlten wollte, stellte er fest, dass das Portemonnaie leer war. Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare, trug eine helle Jeans sowie eine dunklere Jeansjacke und sprach Deutsch ohne Akzent.

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen wurde an der Westfalenstraße ein Pedelec gestohlen. Der Eigentümer hatte das E-Bike mit einem Faltschloss gesichert. Es handelt sich um ein schwarzes Bulls E-Stream EVO TR1. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Friedhof im Dröscheder Feld (Oestricher Straße) wurde ein Automat für Grablichter aufgehebelt. So konnten Diebe das Kleingeld stehlen.

Ein 58-jähriger Iserlohner hat am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr an einer Tankstelle in der Baarstraße getankt, ohne zu bezahlen. Der Tankwart erstattete Anzeige, so dass der Halter noch am Abend Besuch von der Polizei bekam. Er bezahlte seine Rechnung im Nachhinein. Dennoch bekam er eine Strafanzeige wegen Betrugs.

Beim Verkauf seines Autos über ein Online-Portal war ein 55-jähriger Iserlohner zum Glück misstrauisch. Eine angebliche Interessentin meldete sich, schickte ihm eine Ausweis-Kopie und verlangte ihrerseits einen Ausweis von dem Anbieter. Dem kam das verdächtig vor. Er schrieb die Person auf dem Ausweis auf anderem Weg an. Es stellte sich heraus, dass sich ein Unbekannter mit ihren Personalien vorgestellt hatte.

Am Sonntag um 8.10 Uhr hat eine Unbekannte mit einem Hammer mehrere Schaufensterscheiben eines Nagelstudios an der Mendener Straße eingeschlagen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Ein 42-jähriger Mann kletterte am Freitagnachmittag an der Fassade des Museums für Handwerk und Postgeschichte Am Zeughaus herum. Seine Schuhabdrücke verteilten sich an der ganzen Fassade. Er erklärte den Polizeibeamten, dass er Sport habe machen wollen. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und schrieb eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. (cris)

