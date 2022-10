Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wipperfürth (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht in Wipperfürth-Wasserfuhr machen können. Ein 52-jähriger Wipperfürther ist von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und dabei leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der 52-Jährige zusammen mit einer weiteren Person am Sonntag (23. Oktober), um 00:27 Uhr, am linken Fahrbahnrand der Straße Wasserfuhr von Wasserfuhr kommend in Richtung Dörpinghausen. Unmittelbar hinter einem Hotel näherte sich ein Auto, das ebenfalls in Richtung Dörpinghausen unterwegs war. Im Vorbeifahren fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer über den linken Fuß des 52-Jährigen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort. Der 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Geländewagen mit einer Dachbox gehandelt haben. Nähere Angaben zu Fahrer / Fahrerin liegen nicht vor. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

