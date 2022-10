Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrerflucht mit Folgen!

Wipperfürth (ots)

Am Montag, 17.10.2022, zwischen 15:45-16:30 Uhr, hatte der 56-jährige Mann seinen roten Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße "An der Ziegelei" abgestellt. Als er nach 45 Minuten wiederkam, stellte er fest, dass sein Auto an der gesamten rechten Fahrzeugseite mehrere Schrammen und Farbabriebe aufwies. Laut dem Geschädigten war der Fahrer nach dem Verursachen der Schrammen geflüchtet. Die gesamten Schäden belaufen sich auf etwa 6000 Euro. Wenn Sie etwas gesehen haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261/81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell