POL-GM: Unfall mit Pedelecfahrer

Gummersbach (ots) - Am Freitagmittag (14. Oktober) kam es in der Fußgängerzone in der Gummersbacher Innenstadt zu einem Streit, bei dem sich ein 31-jähriger Gummersbacher Stichverletzungen zugezogen hat. Gegen 13.30 Uhr geriet ein 24-jähriger Gummersbacher mit dem 31-Jährigen vor einem Kiosk in der Moltkestraße in Streit. Als sich der 31-Jährige in Richtung Sparkasse entfernte, folgte ihm der 24-Jährige und stach ...

