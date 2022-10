Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mann nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Gummersbach (ots)

Am Freitagmittag (14. Oktober) kam es in der Fußgängerzone in der Gummersbacher Innenstadt zu einem Streit, bei dem sich ein 31-jähriger Gummersbacher Stichverletzungen zugezogen hat. Gegen 13.30 Uhr geriet ein 24-jähriger Gummersbacher mit dem 31-Jährigen vor einem Kiosk in der Moltkestraße in Streit. Als sich der 31-Jährige in Richtung Sparkasse entfernte, folgte ihm der 24-Jährige und stach unvermittelt mit einem Messer auf ihn ein. Ein Bekannter des 24-Jährigen zog ihn schließlich von dem 31-Jährigen weg, woraufhin sich der 24-Jährige vom Tatort entfernte. Der 31-Jährige wurde durch die Messerstiche leicht verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift in Gummersbach antreffen und festnehmen. Das Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft für den 24-Jährigen an. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 / 8199 -0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell