Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Teurer Sonntagsausflug

Wipperfürth (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Kierspe hatte sich einen 510 PS starken BMW M4 ausgeliehen und ist damit am Sonntag (16. Oktober) auf der Sauerlandstraße in Wipperfürth unterwegs gewesen. Um 12.20 Uhr wollte er an der Kreuzung in Ohl nach rechts in Richtung Wipperfürth abbiegen, geriet jedoch auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw in die gegenüberliegende Schutzplanke. Der BMW wurde bei der Kollision erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Neben einem Bußgeldbescheid und einem Punkt in Flensburg erwarten den Fahranfänger eine Nachschulung und die Verlängerung der Probezeit. Zusammen mit den Kosten für die Miete des Sportwagens und die Selbstbeteiligung war das ein sehr teurer Sonntagsausflug, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell