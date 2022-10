POL-GM: Mit dem Auto überschlagen

Bergneustadt (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Freitag (13./14. Oktober) in ein Vereinsheim an der Kreuzstraße eingebrochen. Zwischen 0 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr am Freitag hebelten die Eindringlinge das Fenster zur Toilette auf. Die Täter plünderten eine Geldkassette und nahmen zwei Lautsprecher der Marke JBL mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

