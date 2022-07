Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Trautheim: Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Lautes Schreien schlägt Täter in die Flucht

Polizei prüft Tatzusammenhang

Mühltal (ots)

Am späten Samstagabend (2.7.) hat sich ein noch unbekannter Täter Zugang zu den Wohnräumen eines Einfamilienhauses "Am Klingenteich" verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Täter gegen 23.30 Uhr in das Anwesen geklettert, wo er von der Bewohnerin bemerkt und durch lautes Anschreien in die Flucht geschlagen wurde.

Ob diese Tat mit einer ähnlich gelagerten in Traisa in Verbindung steht, bei der wenige Stunden zuvor ein ungebetener Besucher in ein Haus in der Weingartenstraße eingebrochen war, dort auch bemerkt wurde und die Flucht ergriff (wir haben berichtet), ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mit beiden Fällen ist die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) betraut.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise, die der Aufklärung dienlich sind, entgegen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5264276

