POL-DA: Erbach/Dorf-Erbach: Nach tödlichem Unfall/Polizei sucht wichtige Zeugin

Lorsch (ots) - Fünf in der Nibelungenstraße, in Höhe "Taubenschlag", geparkte Fahrzeuge, wurden am späten Samstagabend (02.07.), in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht, von Unbekannten mit weißer Farbe beschmiert. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Heppenheim (Kommissariat 41) unter ...

