POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Raubach (ots) - Am Morgen des Karsamstages verursachte ein 31-Jähriger einen Verkehrsunfall in der Harschbacher Straße in Raubach. Es wurde niemand verletzt, jedoch stand der Fahrer des PKW erheblich unter Alkoholeinfluss. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 ...

