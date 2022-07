Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Scheibe mit Ziegelstein eingeworfen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Welche Hintergründe einen noch unbekannten Täter dazu gebracht haben, am Sonntagmorgen (3.7.) gegen 4 Uhr die Scheibe einer Trinkhalle in der Seeheimer Straße einzuwerfen, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen wird der Schaden an der Scheibe auf rund 2500 Euro beziffert. Die gerufenen Streifenbeamten stellten vor Ort einen Ziegelstein als mutmaßliches Tatmittel sicher. Ob und inwieweit eine ebenfalls am Tatort aufgefundene Plastikflasche, die Rußanhaftungen aufwies, mit dem Geschehen in Verbindung gebracht werden kann, mit dieser Frage ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo betraut. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler, die in diesem Fall den Verdacht der Sachbeschädigung prüfen, entgegen.

