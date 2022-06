POL-DA: Brombachtal-Böllstein: Polizei überwacht Verkehr/Motorradfahrer 57 "Sachen" zu schnell

Ginsheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (05.06.), in der Zeit zwischen 3.50 und 4.20 Uhr, brannten in der Akazienstraße zwei Papiermülltonnen und in der Straße "Aufs Heft" vier weitere Mülltonnen. In diesem Zusammenhang wurden auch in der Nähe der Tonnen befindliche Büsche, Hecken sowie in der Straße "Aufs Heft" eine Fassade in Mitleidenschaft gezogen. ...

mehr