POL-MA: Mannheim-Oststadt: Transporter Fahrer übersieht Radfahrer - Unfall

Mannheim (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Freitages befuhr ein Transporter Fahrer die Möhlstraße in Richtung Planetarium. In Höhe der dortigen Autowaschanlage bog der 44-Jährige Fiat Fahrer nach rechts auf das Gelände ab und übersah hierbei den jugendlichen Radfahrer, welcher ordnungsgemäß den dortigen Radweg in gleiche Richtung befuhr. Der 15-Jährige Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem rechten hinteren Kotflügel des Transporters. Hierbei wurde der Jugendliche leicht verletzt und musste mit dem hinzugerufenen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert werden. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR./MK

