FW-KR: Einsatz der Krefelder Feuerwehr in einer Produktionsfirma für Düngemittel

Die Feuerwehr Krefeld wurde heute um 17:02 Uhr zu einer Produktionsfirma für Düngemittel im Krefelder Rheinhafen gerufen. Dort waren aus ungeklärter Ursache in einer Produktionshalle kurzzeitig Nitrose Gase freigesetzt worden. Davon waren insgesamt fünf Mitarbeiter unmittelbar betroffen. Alle fünf Mitarbeiter wurden von einem Notarzt vor Ort untersucht und auch vorsorglich in Krefelder Krankenhäuser transportiert. Die angerückten Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz und Chemikalienvollschutzanzügen vor und nahmen umfassende Messungen in der Halle vor. Dabei konnten bereits keine Schadstoffe mehr festgestellt werden. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Krefeld mit insgesamt 30 Einsatzkräften und Spezialfahrzeugen. Außerdem war der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Bevölkerung und die Umwelt. Der Einsatz konnte gegen 18:30 Uhr beendet werden.

