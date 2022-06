Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine angetrunkene Autofahrerin war anderen Autofahrern am Mittwochmittag, 15.06.2022, bereits kurz vor einem Unfall in Höhe der Kunsthalle aufgefallen. Streifenbeamte endeckten sie in Nähe der Unfallstelle, wo sie zunächst nur kurz gestoppt hatte.

Eine 52-jährige Bielefelderin war gegen 13:00 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Artur-Ladebeck-Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Kunsthalle stieß sie im rechten Heckbereich gegen einen haltenden BMW Z4. Der 48-jährige Fahrer aus Enger beabsichtigte, mit seinem BMW nach links in die Kreuzstraße abzubiegen. Durch den Anstoß wurde der 48-Jährige leicht verletzt.

Die VW-Fahrerin hielt kurz an der Unfallstelle, entschied sich dann aber weiterzufahren. Während Zeugen davon berichteten, dass die Frau mit ihrem VW bereits eine Verkehrsinsel touchiert habe und in Schlangenlinie sowie über einen Grünstreifen gefahren sei, trafen Polizisten auf die 52-Jährige. Nach einem Alkoholtest entnahm ihr ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell