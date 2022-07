POL-HI: Ultraleichtflugzeug muss notlanden

Hildesheim (ots) - BLEDELN (bf). Am heutigen Morgen (28.07.2022) kam es in der Zeit zwischen 02:30 und 04:00 Uhr in der Ortschaft Bledeln in der Gemeinde Algermissen zu einem Diebstahl von mehreren Kraftfahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in dem genannten Tatzeitraum von bisher unbekannten Tätern drei Motorräder und ein Quad in einem mittleren fünfstelligen Gesamtwert von einem Grundstück in der Breiten ...

mehr