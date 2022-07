Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Motorräder und ein Quad entwendet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BLEDELN (bf). Am heutigen Morgen (28.07.2022) kam es in der Zeit zwischen 02:30 und 04:00 Uhr in der Ortschaft Bledeln in der Gemeinde Algermissen zu einem Diebstahl von mehreren Kraftfahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in dem genannten Tatzeitraum von bisher unbekannten Tätern drei Motorräder und ein Quad in einem mittleren fünfstelligen Gesamtwert von einem Grundstück in der Breiten Straße entwendet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in dem beschriebenen Zeitraum Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell